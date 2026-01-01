Seguendo scrupolosamente questi 3 semplici steps, il completamento della procedura di trasferimento di calcio24.it avverrà entro un tempo massimo di 24 ore.
Subito dopo aver ricevuto la nostra accettazione dell'offerta ed il contratto di cessione del dominio, dovrai effettuare il pagamento. Non appena avremo verificato l'effettivo accredito della somma pattuita ti invieremo subito tramite e-mail classica o PEC (se ne possiedi una) l'Authorization Code necessario per il trasferimento.
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Dopo aver ricevuto la tua comunicazione approveremo subito il trasferimento ed il dominio calcio24.it da quel momento sarà il tuo.
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